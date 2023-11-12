Маск высказался о «причастности» ВСУ к подрыву «Северных потоков»

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» бывшего командира одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины Романа Червинского.
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