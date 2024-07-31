Почему «лихие 1990-е» нельзя считать Содомом

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ ..."даже в самые тяжелые времена "шоковых реформ" большинство населения выступало за их продолжение". Автор явно ошибочно воспринимает отношение к происходящему "большинства населения". Куда же большинству населения было стремиться, когда "позади" было ВСЁ разрушено и втоптано в грязь? Была просто тупиковая ситуация и каждый, кто был в силах, цеплялся за жизнь, ищя выход или, можно сказать, свою нишу, чтобы тупо выжить... и "шоковые реформы" их особо не интересовали, ибо просто приходилось "плыть по течению"...Такова правда о 90-х, и ДА - это был Содом, если царила всёдозволенность и, тем более, святость даже не пахло. Вероятно, можно было как-то по-человечески В С Ё сделать, но кто-то очень торопился, возможно под нажимом заокеанских кураторов для кого человеческие жизни ничего не значат... вообще не помеха...