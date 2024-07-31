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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Почему «лихие 1990-е» нельзя считать Содомом

Почему «лихие 1990-е» нельзя считать Содомом

С каждым годом доля негативно относящихся к 1990-м растёт: у них десятилетие ассоциируется прежде всего с криминалом и бедностью.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ ...&quot;даже в самые тяжелые времена &quot;шоковых реформ&quot; большинство населения выступало за их продолжение&quot;. Автор явно ошибочно воспринимает отношение к происходящему &quot;большинства населения&quot;. Куда же большинству населения было стремиться, когда &quot;позади&quot; было ВСЁ разрушено и втоптано в грязь?  Была просто тупиковая ситуация и каждый, кто был в силах, цеплялся за жизнь, ищя выход или, можно сказать, свою нишу, чтобы тупо выжить... и &quot;шоковые реформы&quot; их особо не интересовали, ибо просто приходилось &quot;плыть по течению&quot;...Такова правда о 90-х, и ДА - это был Содом, если царила всёдозволенность и, тем более, святость даже не пахло. Вероятно, можно было как-то по-человечески В С Ё  сделать, но кто-то очень торопился, возможно под нажимом заокеанских кураторов для кого человеческие жизни ничего не значат... вообще не помеха...
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