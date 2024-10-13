коллаж Царьграда Этнические меньшинства в России хотят политического влияния и открыто заявляют: "С нами лучше не ругаться".
Какие ультиматумы диаспоры ставят в России: "С нами лучше не ругаться"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот пусть сами и не ругаются!!!
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3 час.
РР
Русский Россиянин
Почему не судят депутатов и правительство которые наводнили бесами нашу страну, вот какой надо решать вопрос, хватит замыливать ситуацию геноцида россиян собственной стране. Почему они игнорируют конституцию о защите прав и свобод российского населения и не привлекаются к уголовной ответственности. Они есть предатели так называемая пятая колонна которая ещё за это получают зарплату с госбюджета и все интересы своего российского населения не соблюдают от слова совсем
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2 час.
николай николай
Матвиенко замутила с таджиками за счет нас и против нас , Володин и его партия - вот кого надо вешать
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41 мин.
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