Какие ультиматумы диаспоры ставят в России: "С нами лучше не ругаться"

РР

Русский Россиянин

Почему не судят депутатов и правительство которые наводнили бесами нашу страну, вот какой надо решать вопрос, хватит замыливать ситуацию геноцида россиян собственной стране. Почему они игнорируют конституцию о защите прав и свобод российского населения и не привлекаются к уголовной ответственности. Они есть предатели так называемая пятая колонна которая ещё за это получают зарплату с госбюджета и все интересы своего российского населения не соблюдают от слова совсем