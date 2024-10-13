ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Искандер
    Ну, с тобой-мусором, недоглядели ещё в роддоме, не вычистили. Хотя... Те ведь (что в "совке", что в РФ) не из "людей"...Хохлы желают жить...
  • Ингерман Ланская
    а то, что кто-то родился в совдепии или третьем рейхе - это не заслуга, а трагедияХохлы желают жить...
  • Ингерман Ланская
    и для нацистов  третий рейх - родина. ..а в совке люди действительно были мусор.Хохлы желают жить...

Какие ультиматумы диаспоры ставят в России: "С нами лучше не ругаться"

Какие ультиматумы диаспоры ставят в России: "С нами лучше не ругаться"

коллаж Царьграда Этнические меньшинства в России хотят политического влияния и открыто заявляют: "С нами лучше не ругаться".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот пусть сами и не ругаются!!!
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3 час.
РР
Русский Россиянин
Почему не судят депутатов и правительство которые наводнили бесами нашу страну, вот какой надо решать вопрос, хватит замыливать ситуацию геноцида россиян собственной стране. Почему они игнорируют конституцию о защите прав и свобод российского населения и не привлекаются к уголовной ответственности. Они есть предатели так называемая пятая колонна которая ещё за это получают зарплату с госбюджета и все интересы своего российского населения не соблюдают от слова совсем
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2 час.
николай николай
Матвиенко замутила с таджиками за счет нас и против нас , Володин и его партия - вот кого надо вешать
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41 мин.

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