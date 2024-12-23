Киев направил в Запорожье группу пропагандистов для подготовки фейков

Рогов: Киев направил в Запорожье группу пропагандистов Киев направил спецгруппу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейков, нацеленных на поднятие упавшего боевого духа военных ВСУ.
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