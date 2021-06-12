Корабль «Карелия» у берегов Гавайев: Местные считают, что Путин готовит «Крым 2.0»

Дискуссии о политике "Не в стороне"

Две недели назад российский морской разведчик не на шутку напугал американцев, и те остановили испытания сверхсекретной ракеты SM-6 Тихоокеанский флот США внимательно следит за российским кораблем-разведчиком, который находится у берегов Гавайев.