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Корабль «Карелия» у берегов Гавайев: Местные считают, что Путин готовит «Крым 2.0»

Корабль «Карелия» у берегов Гавайев: Местные считают, что Путин готовит «Крым 2.0»

Две недели назад российский морской разведчик не на шутку напугал американцев, и те остановили испытания сверхсекретной ракеты SM-6 Тихоокеанский флот США внимательно следит за российским кораблем-разведчиком, который находится у берегов Гавайев.

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