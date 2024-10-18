Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

Рогов: передача Украине ядерного оружия станет большой ошибкой для Запада Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что размещение на Украине западного ядерного оружия создаст угрозу для Европы.