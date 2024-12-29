Как сэкономить на салатах – об этом даже не догадывались пока «Пятерочка» не раскрыла секрет: выгодно, удобно и экономно Ольга БезродняяС приближением новогодних праздников «Пятёрочка» представила интересные данные о том, как можно значительно снизить расходы на праздничные салаты, не жертвуя качеством.