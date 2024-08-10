Художник Якоб Когановский

Якоб Когановский художник, родившимся в 1874 году. Работы выставлялись на аукцион несколько раз, при этом реализованные цены варьировались от 68 до 7039 долларов США, в зависимости от размера и носителя произведения.
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