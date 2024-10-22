Мошенники выманили у жителя Абакана 840 тысяч рублей под видом кредитов на строительство бани

Очередная попытка мошенничества со стороны неизвестных лиц произошла в Абакане. Злоумышленники представились сотрудниками различных организаций, в том числе департамента обязательного медицинского страхования и правоохранительных органов.
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