В Кудымкаре выдворили 250 мигрантов за нелегальную работу

Сотрудники Управления по вопросам миграции краевого Главка совместно с коллегами из территориального отдела МВД провели в Кудымкарском муниципальном округе оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.