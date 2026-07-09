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Царьград

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В Кудымкаре выдворили 250 мигрантов за нелегальную работу

В Кудымкаре выдворили 250 мигрантов за нелегальную работу

Сотрудники Управления по вопросам миграции краевого Главка совместно с коллегами из территориального отдела МВД провели в Кудымкарском муниципальном округе оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

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