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Более 2 миллионов рублей отдали крымчане мошенникам за неделю

Более 2 миллионов рублей отдали крымчане мошенникам за неделю

Погоня за быстрым заработком и выгодными сделками обернулась разочарованием для нескольких крымчан. Мошенники связывались с жертвами через мессенджеры, выдавали себя за экспертов по криптовалютам и не торопясь завоевывали доверие, создавая у людей ощущение принадлежности к «успешной команде».

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