Более 2 миллионов рублей отдали крымчане мошенникам за неделю

Погоня за быстрым заработком и выгодными сделками обернулась разочарованием для нескольких крымчан. Мошенники связывались с жертвами через мессенджеры, выдавали себя за экспертов по криптовалютам и не торопясь завоевывали доверие, создавая у людей ощущение принадлежности к «успешной команде».