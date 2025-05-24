Прогноз погоды в Крыму на 24 мая В Симферополе +28 и облачно с прояснениями В Севастополе +24 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +24 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +24 и пасмурноВ Джанкое +26 и облачно с прояснениямиВ Ялте +24 и облачно с прояснениямиВ Алуште +23 и облачно с прояс.