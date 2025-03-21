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Петербургский дневник

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Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

За выдающиеся заслуги перед Отечеством Президент России Владимир Путин своим указом наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова высшим российским государственным орденом - орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.

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