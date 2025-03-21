Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

За выдающиеся заслуги перед Отечеством Президент России Владимир Путин своим указом наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова высшим российским государственным орденом - орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
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