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Регионы России

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Сервисный аппарат LINK готовится к сближению с орбитальной обсерваторией NASA Swift

Сервисный аппарат LINK готовится к сближению с орбитальной обсерваторией NASA Swift

Компания Katalyst Space сообщила о завершении примерно половины программы ввода в эксплуатацию сервисного аппарата LINK, предназначенного для сближения с орбитальной обсерваторией NASA Neil Gehrels Swift Observatory.

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