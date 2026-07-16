Сервисный аппарат LINK готовится к сближению с орбитальной обсерваторией NASA Swift

Компания Katalyst Space сообщила о завершении примерно половины программы ввода в эксплуатацию сервисного аппарата LINK, предназначенного для сближения с орбитальной обсерваторией NASA Neil Gehrels Swift Observatory.
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