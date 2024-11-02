На Госуслугах появился механизм для регистрации владельцев каналов, блогов и страниц в социальных сетях, где количество подписчиков превышает 10 тысяч.
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На Госуслугах появился механизм для регистрации владельцев каналов, блогов и страниц в социальных сетях, где количество подписчиков превышает 10 тысяч.