Как получить компенсацию от отеля, если погода испортила ваш отдых

<p>Что может испортить отпуск больше, чем неожиданный ливень? Один отель в Львином городе решил преодолеть эту проблему и предложить своим гостям уникальную возможность получить компенсацию, если их мероприятие было испорчено погодой.
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