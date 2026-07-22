Анатолий Цой тайно женился и обвенчался с возлюбленной, которую скрывает от СМИ

Российский и казахстанский певец Анатолий Цой тайно сыграл свадьбу и обвенчался с возлюбленной. Кадры с церковного таинства он опубликовал во вторник, 21 июля, на своей странице в социальной сети, однако личность избранницы артист раскрывать не стал.
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