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Мода и Шоу-бизнес

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Анатолий Цой тайно женился и обвенчался с возлюбленной, которую скрывает от СМИ

Анатолий Цой тайно женился и обвенчался с возлюбленной, которую скрывает от СМИ

Российский и казахстанский певец Анатолий Цой тайно сыграл свадьбу и обвенчался с возлюбленной. Кадры с церковного таинства он опубликовал во вторник, 21 июля, на своей странице в социальной сети, однако личность избранницы артист раскрывать не стал.

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