Опыт молодой мамы: Ингрид Олеринская рассказала, как обращается с младенцем

В эксклюзивном интервью Metro актриса рассказывает о съёмках второго сезона сериала, переменах в характере героини, работе с младенцем на съёмочной площадке, сохранении фирменного юмора и особенностях взаимодействия с режиссёром и сценаристом.
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