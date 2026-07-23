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Metro Москва

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Опыт молодой мамы: Ингрид Олеринская рассказала, как обращается с младенцем

Опыт молодой мамы: Ингрид Олеринская рассказала, как обращается с младенцем

В эксклюзивном интервью Metro актриса рассказывает о съёмках второго сезона сериала, переменах в характере героини, работе с младенцем на съёмочной площадке, сохранении фирменного юмора и особенностях взаимодействия с режиссёром и сценаристом.

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