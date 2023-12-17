Япония выступила за тесное сотрудничество с АСЕАН

На специальном саммите Япония — АСЕАН, который проходит в Токио с 16 по 18 декабря, японский премьер-министр Фумио Кисида отметил, что сейчас «свободный и открытый международный порядок» сталкивается с проблемами.
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