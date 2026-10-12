СКА против 2Drots, ФК «10» встретится с «Броуками». Расписание ответных матчей 1/4 финала Кубка Лиги

Расписание ответных матчей 1/4 финала Кубка Медиалиги. WINLINE Кубок Лиги, 1/4 финала, ответные матчи 15 октября, четверг «Апсны» – Lit Energy.
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