Эксперт Яковлева назвала причины феномена кино Якутии

Феномен кино Якутии сложился благодаря стратегическому планированию руководства республики, которое начало вкладываться в эту индустрию еще 30 лет назад, заявила зампредседателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева 12 ноября на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске.