Рекорд по числу голосующих онлайн будет побит на выборах президента РФ

ЕДГ-2023 года также установил рекорд по числу голосующих онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования — ДЭГ (без учета Москвы, которая выбирает на собственной платформе), — 1 млн 72 тыс.
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