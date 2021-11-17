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Подруга дочки ходила в вещах из секонда. Я думала, что она из бедной семьи, пока не встретила ее маму

Подруга дочки ходила в вещах из секонда. Я думала, что она из бедной семьи, пока не встретила ее маму

В класс к моей дочке в этом году пришла новая ученица. Моя Катя сразу же с ней подружилась и привела ее к нам в дом: они вместе делали уроки и гуляли после занятий.

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