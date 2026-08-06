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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака о том, какой образ будет у нее на US Open: «Nike развивает баскетбольную тематику – это самая большая подсказка»

Наоми Осака намекнула, в каком образе сыграет на US Open. – С возвращением в тур после рождения ребенка вы постепенно стали уделять больше внимания своему образу, в том числе прическе.

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