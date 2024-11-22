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Конгрессмен Маккол: США не могут проиграть – Трамп продолжит помощь Украине

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет продолжать поддержку Украины, так как Вашингтон не имеет права на поражение в этом конфликте.

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