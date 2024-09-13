Стало известно, почему «Яндекс» заблокировал новый альбом «Касты»

Всего дело в требованиях Роскомнадзора Представители сервиса «Яндекс Музыка» в интервью RT сообщили, что площадка получил требование Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому группы Каста «Новинки зарубежного рэпа» по причине наличия в контенте информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.