Экшен Rise of the Ronin получил хвалебный трейлер Rise of the Ronin получила трейлер с похв...

Экшен Rise of the Ronin получил хвалебный трейлерRise of the Ronin получила трейлер с похвальными отзывами от представителей игровой прессы, подчеркивающий достоинства последней работы Team Ninja, создателей Ninja Gaiden и Nioh.
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