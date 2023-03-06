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Василий Титов: «Безусловно, не согласны с отстранением Винер, оно слишком жесткое, несправедливое. Будем ли апеллировать – будем принимать решение»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить Ирину Винер на два года.

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