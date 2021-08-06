Министр обороны предложил строить в Сибири крупные города

SibnovostiruПолитикаМинистр обороны предложил строить в Сибири крупные городаМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в Новосибирске провел встречу с научной общественностью Сибирского … .Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновПровёл встречу, сказал что надо города строить в Сибири. Это видимо нужно, но вот взять Алтайский край, сосед Новосибирска, так там вообще не осталось промышленности. Молодёжь уезжает в Москву, где уже предостаточно жителей. А не проще пока построить крупный завод в Барнауле и остановить отток?Саша НиколаевМдя-заскок,не разобрался в подсунутом материале..) А города -миллионники и близко к ним-почему не развивать и дать работу молодым ,да и среднему возрасту..Там под 11-12 городов,вот и надо их рассматривать...Комментировать
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