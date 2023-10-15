Рэпер DK заподозрил Никиту Ефремова в обмане из-за кроссовок

Бизнесмена Никиту Ефремова заподозрили в продаже поддельных брендовых вещей по завышенным ценам. После публикации в Сети ролика на эту тему рэпер DK (Данила Кашин) пожаловался на купленную за 120 тысяч рублей пару сомнительного качества и заявил, что тоже собирается записать разоблачительное видео.
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