План эвакуации во время паводка опубликован в Новосибирской области

Алгоритм действий на случай подтопления напоминают сотрудники Службы 112. Если в вашем населенном пункте возникла такая угроза, необходимо быстро собрать документы, лекарства и двухсуточный запас питания и питьевой воды.
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