Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области провел встречу с молодыми лидерами в Москве

В минувшую субботу, 6 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев совершил деловую поездку в Москву, где встретился с представителями Молодежного совета при правительстве области и Ассоциации региональной молодежи.
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