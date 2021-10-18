Комсомольская правда

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Минэкономразвития: рост доходов россиян в 2021 году замедлится до 2,5%

Минэкономразвития: рост доходов россиян в 2021 году замедлится до 2,5%

В Минэкономразвития РФ ухудшили прогноз по росту доходов жителей страны. По оценкам ведомства, реальные располагаемые доходы по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня.

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