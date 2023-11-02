Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» снова будет курсировать в Кузбассе с 11 ноября

Гости горнолыжного курорта смогут с комфортом добраться до места отдыха.Чуть больше недели осталось до запуска туристического поезда «Шерегеш-экспресс», который будет курсировать между Новокузнецком и популярным кузбасским горнолыжным курортом.
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