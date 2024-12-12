Мать мальчика, из-за которого Кадыров раскритиковал СК, написала Бастрыкину

Мать подростка Муслима Мурдиева из Чечни, из-за которого произошел конфликт между главой республики Рамзаном Кадыровым и Следственным комитетом РФ, обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой организовать честное расследование по делу мальчика.
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