В российских городах-миллионниках закрываются бары и пабы

Среди ключевых причин участники рынка называют рост издержек — удорожание продуктов, повышение арендных ставок и налоговой нагрузки В августе в крупных российских городах количество баров уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 5,9 тысячи заведений, сообщают "Ведомости".
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