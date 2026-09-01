В российских городах-миллионниках закрываются бары и пабы

Среди ключевых причин участники рынка называют рост издержек — удорожание продуктов, повышение арендных ставок и налоговой нагрузки В августе в крупных российских городах количество баров уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 5,9 тысячи заведений, сообщают "Ведомости".