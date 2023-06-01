Детские поликлиники Москвы запустили акцию «Подарок за храбрость»

Акцию «Подарок за храбрость» организовали в московских детских поликлиниках. Чтобы маленькие пациенты не боялись идти к врачу, в поликлинике им будут дарить сувениры на память.
Популярные статьи
- «Вряд ли кто-то захочет смотреть»: Пригожин прокомментировал идею выступлений иноагентов для ЧВК «Вагнер» ради «помилования»
- Царьград: Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков, в украинских СМИ началась паника
- Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 54% голосов во втором туре президентских выборов в Турции
Свежие комментарии