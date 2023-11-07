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Две девушки погибли в ДТП с «Лексусом» в Приморье: «Вылетели из салона»

Две девушки погибли в ДТП с «Лексусом» в Приморье: «Вылетели из салона»

На севере Приморья появились первые жертвы снегопада и обледеневшей из-за погодных условиях трассы. 7 ноября на трассе «Уссури», связывающей Хабаровск и Владивосток, две женщины погибли из-за превышения скорости и плохих дорожных условий, сообщает УМВД по Приморскому краю.

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