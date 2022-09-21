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Что нужно делать для профилактики наиболее частых спортивных травм

Что нужно делать для профилактики наиболее частых спортивных травм

С какими травмами и заболеваниями чаще всего сталкиваются занимающиеся различными видами спорта и какие меры профилактики им рекомендуют врачи — в материале «РБК Спорт» Спортивный врач помогает игроку (Фото: Christof Koepsel/Getty Images) Александр Сергеевич Резепов (Фото: https://medsi.

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