Что нужно делать для профилактики наиболее частых спортивных травм

С какими травмами и заболеваниями чаще всего сталкиваются занимающиеся различными видами спорта и какие меры профилактики им рекомендуют врачи — в материале «РБК Спорт» Спортивный врач помогает игроку (Фото: Christof Koepsel/Getty Images) Александр Сергеевич Резепов (Фото: https://medsi.
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