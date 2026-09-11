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Царьград

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На Урале создали 3D-карту дна карьера глубиной 55 метров

На Урале создали 3D-карту дна карьера глубиной 55 метров

Завершился первый этап обследования дна затопленного карьера, расположенного на территории Режевского природно-минералогического заказника.

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