Над Брянской, Воронежской и Калужской областями уничтожены 14 украинских БПЛА

Четырнадцать украинских беспилотников уничтожены над Брянской, Воронежской и Калужской областями. Об этом сообщили главы этих регионов Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к городу было уничтожено два украинских дрона.
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