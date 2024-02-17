Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Над Брянской, Воронежской и Калужской областями уничтожены 14 украинских БПЛА

Над Брянской, Воронежской и Калужской областями уничтожены 14 украинских БПЛА

Четырнадцать украинских беспилотников уничтожены над Брянской, Воронежской и Калужской областями. Об этом сообщили главы этих регионов Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к городу было уничтожено два украинских дрона.

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