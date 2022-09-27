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Названы предварительные итоги голосования на референдумах в России

Названы предварительные итоги голосования на референдумах в России

На избирательных участках в России, по итогам предварительного подсчета голосов, около 95 процентов жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение их регионов в состав России.

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