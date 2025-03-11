В отчете Минобороны — десять регионов. Больше всего беспилотников сбито над Курской областью — 126. Московская область на втором месте — 91 дрон.
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В отчете Минобороны — десять регионов. Больше всего беспилотников сбито над Курской областью — 126. Московская область на втором месте — 91 дрон.
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