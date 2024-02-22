Анализ: где находятся армии России и Украины после двух лет войны

Украина уже два года воюет с Россией, но недостатки снабжения, неправильно выбранная тактика и по большей части равнинная местность привели к тому, что украинское контрнаступление прошлого года принесло мало ощутимых результатов.
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