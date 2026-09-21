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Zcash Foundation открестилась от ZRC-20 и токена CASH

Zcash Foundation открестилась от ZRC-20 и токена CASH

Zcash Foundation заявила об отсутствии связи с двумя сторонними продуктами — ZRC-20 и токеном CASH после того как в официальном аккаунте организации в соцсети X появилась публикация, представляющая их как дополнения к сети Zcash.

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