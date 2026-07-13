ФСБ сорвала попытки терактов на аэродромах

ФСБ России сорвана попытка проведения спецслужбами Украины серии диверсионно-террористических актов с использованием БПЛАФедеральной службой безопасности Российской Федерации в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России.