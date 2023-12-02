Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Извиняюсь перед русским народом...

Извиняюсь перед русским народом...

"Блогер и певец" Шарлот арестован самарским судом до 24 января 2024 года.Персонаж, который ранее сжег российский паспорт и хотел вступить в ВСУ, полностью признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и заявил, что больше так не будет.

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Комментарии
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E
Ed
да на хрен он нужен.
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14 час.
Александр Попов
Гнать из РФ или на КОЛ.
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13 час.
Махамбет Толеугазин
...  предателя на дыбу, а затем отправить  изучать географию Сибири по этапу на казённый ко шт ...  не хай посушит онучи под сибирским солнышком ...
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10 час.

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