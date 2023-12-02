"Блогер и певец" Шарлот арестован самарским судом до 24 января 2024 года.Персонаж, который ранее сжег российский паспорт и хотел вступить в ВСУ, полностью признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и заявил, что больше так не будет.
Извиняюсь перед русским народом...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
да на хрен он нужен.
Ответить
14 час.
Александр Попов
Гнать из РФ или на КОЛ.
Ответить
13 час.
Махамбет Толеугазин
... предателя на дыбу, а затем отправить изучать географию Сибири по этапу на казённый ко шт ... не хай посушит онучи под сибирским солнышком ...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии