⚡️ Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом и один над Азовским морем за ночь Минобороны России.
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⚡️ Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом и один над Азовским морем за ночь Минобороны России.