Сработала пропаганда «русской угрозы» или бедность? В Литве желающих идти в армию оказалось больше, чем мест

Министерство обороны Литвы утверждает о рекордном интересе граждан к военной службе в 2026 году. По данным ведомства, количество желающих пройти службу значительно превысило первоначальные планы по призыву.
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