Жительниц Смоленска поздравили с 8 Марта на улицах города

Праздничная акция проходит в самом центре Смоленска уже 11-й год. Партийный праздничный десант вышел сегодня на улицы города, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником – с Международным женским днем.
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